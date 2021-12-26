В «Зените» отреагировали на слухи о возможном переходе Дзюбы в «Рубин»
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в казанский «Рубин».
«Это всё слухи, никаких переговоров нет», — приводит слова Медведева «РИА Новости».
Ранее издание РБК сообщило, что «Зенит» и «Рубин» провели переговоры по поводу потенциального трансфера Дзюбы в казанский клуб. При этом заменить Артёма в стане сине-бело-голубых, по сведениям источника, должен Иван Сергеев из «Крыльев Советов».
Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне Артём провёл за сине-бело-голубых 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 10 млн.
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