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Экс-форвард «Локомотива» Гарас: однозначно считаю, что Россия — это агрессор

Экс-форвард «Локомотива» Гарас: однозначно считаю, что Россия — это агрессор
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Бывший нападающий московского «Локомотива», «Карпат» и «Львова» Олег Гарас рассказал о своём отношении к России.

«Не хотел бы говорить на политические темы. Но я однозначно считаю, что Россия – это агрессор. Я однозначно считаю, что Россия – это зло. Страна-оккупант, напавшая на наше государство», — приводит слова Гараса «Футбол 24».

Напомним, Гарас выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. В составе московского клуба Гарас — обладатель Кубка России (сезон-1996/1997) и бронзовый призёр чемпионата России (1998). Во время профессиональной игровой карьеры Гарас также выступал за «Карпаты», «Львов», «Факел» и другие команды. С 2016 года занимает пост ассистента главного тренера юношеской команды «Карпат».

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