Экс-форвард «Локомотива» Гарас: однозначно считаю, что Россия — это агрессор

Бывший нападающий московского «Локомотива», «Карпат» и «Львова» Олег Гарас рассказал о своём отношении к России.



«Не хотел бы говорить на политические темы. Но я однозначно считаю, что Россия – это агрессор. Я однозначно считаю, что Россия – это зло. Страна-оккупант, напавшая на наше государство», — приводит слова Гараса «Футбол 24».



Напомним, Гарас выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. В составе московского клуба Гарас — обладатель Кубка России (сезон-1996/1997) и бронзовый призёр чемпионата России (1998). Во время профессиональной игровой карьеры Гарас также выступал за «Карпаты», «Львов», «Факел» и другие команды. С 2016 года занимает пост ассистента главного тренера юношеской команды «Карпат».