Канищев: если у Дзюбы нет мотивации в «Зените», то лучше найти её в другом клубе

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из санкт-петербургского клуба.

«Только Артём может решить стоит ли ему сейчас оставаться в «Зените» или нет. Конечно, если он будет в таком же состоянии, как был в конце этой части сезона, будет получать мало игровой практики, то оставаться в «Зените» смысла особо нет.



У Дзюбы есть хорошая способность привести себя в порядок в случае хорошей мотивации. Много зависит от психологического состояния Артёма. Важно понимать, какие цели Дзюба вообще ставит перед собой сейчас. Если у Артёма нет мотивации в «Зените», то лучше найти её где-то в другом клубе.



Хотя я скорее не верю в то, что Семак не хочет, чтобы Артём продлевал контракт с «Зенитом». Думаю, у Семака и Дзюбы всё в порядке со взаимоотношениями, у Артёма есть понимание с руководством клуба», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.