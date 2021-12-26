Широков: «Зениту» надо нацеливаться на четвертьфинал Лиги Европы
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков подвёл итоги 2021 года в исполнении клуба из Санкт-Петербурга.
«Чем запомнился уходящий год в исполнении «Зенита»? В чемпионате России, безусловно, баланс есть. В Лиге чемпионов посложнее, что в целом не должно вызывать каких-то удивлений.
Уверен ли я в нынешней полузащитной линии «Зенита»? В середине поля в целом да, но нет пределу совершенству! (Смеётся). Думаю, эти ребята ещё добавят. Трансферы всё-таки не помешают – скажем так, в части укрепления скамейки, что явно продемонстрировал матч с «Динамо».
Цели «Зенита» на остаток сезона? В чемпионате России и в Кубке – борьба за трофей. В Лиге Европы нужно нацеливаться на четвертьфинал», — приводит слова Широкова Bobsoccer.
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