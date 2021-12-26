«Зенит» обсудит с болельщиками введение Fan ID после зимней паузы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что руководство клуба обсудит с болельщиками ситуацию с введением Fan ID на традиционной встрече после зимней паузы в сезоне.

«Fan ID? Нам надо внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений. У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой это и обсудим», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков.

Позже фанатское движение «Зенита» заявило, что приняло решение отказаться от оформления Fan ID.