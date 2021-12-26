Р. Мартинес: отсутствие игровой практики у Азара вызывает беспокойство

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил обеспокоенность по поводу недостатка игрового времени у нападающего Эдена Азара в «Реале».



«Отсутствие игровой практики, конечно, вызывает беспокойство, потому что это новая ситуация для Азара. Он никогда не был в такой ситуации, именно поэтому для Эдена это может быть очень сложно», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo со ссылкой на Eleven Sports.

30-летний Азар стал футболистом мадридского клуба летом 2019 года, перейдя из «Челси» за € 115 млн. В 56 матчах за команду бельгийский игрок забил пять голов и отдал девять голевых передач. Контракт Азара рассчитан до 2024 года, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.