Салах, Мане и Марез – в команде года Африки по версии IFFHS
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную Африки по итогам 2021 года. Отметим, что 4 из 11 футболистов в команде года Африки выступают за клубы английской Премьер-лиги.
Голкипер: Эдуард Менди (Сенегал, «Челси»).
Защитники: Али Маалуль (Тунис, «Аль-Ахли), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»).
Полузащитники: Франк Кессье (Кот-д’Ивуар, «Милан»), Идрисса Гейе (Сенегал, «Пари Сен-Жермен»), Амаду Айдара (Мали, «РБ Лейпциг»).
Нападающие: Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Себастьян Аллер (Кот-д’Ивуар, «Аякс»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»).
Тренер: Питсо Мосимейн (Южная Африка, «Аль-Ахли»).
Фото: IFFHS
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