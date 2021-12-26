Салах, Мане и Марез – в команде года Африки по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную Африки по итогам 2021 года. Отметим, что 4 из 11 футболистов в команде года Африки выступают за клубы английской Премьер-лиги.

Голкипер: Эдуард Менди (Сенегал, «Челси»).

Защитники: Али Маалуль (Тунис, «Аль-Ахли), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»).

Полузащитники: Франк Кессье (Кот-д’Ивуар, «Милан»), Идрисса Гейе (Сенегал, «Пари Сен-Жермен»), Амаду Айдара (Мали, «РБ Лейпциг»).

Нападающие: Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Себастьян Аллер (Кот-д’Ивуар, «Аякс»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»).

Тренер: Питсо Мосимейн (Южная Африка, «Аль-Ахли»).