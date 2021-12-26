Де Хеа: каждая тренировка под руководством Рангника проходит интенсивно

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал о работе под руководством главного тренера Ральфа Рангника.



«Мы упорно тренируемся. Каждая тренировка под руководством Рангника проходит интенсивно. Мы должны выкладываться на все 100 процентов и в матчах, и на тренировках. Это только начало. Посмотрим, что будет дальше. Команда тренируется энергично, в высоком темпе. Теперь нужно продемонстрировать это в больших матчах», — приводит слова де Хеа пресс-служба английского клуба.

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (44), который является действующим чемпионом Англии.

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