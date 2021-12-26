«Манчестер Сити» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 26 декабря, состоится матч «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Встреча 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Лестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.



«Манчестер Сити» набрал 44 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (22) — на 9-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (41) и «Челси» (38). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».