«Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 26 декабря, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас». Встреча 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Стивен Мартин.
«Тоттенхэм хотспур» набрал 26 очков в 15 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (20) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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