Джикия — о выходе «Спартака» в 1/8 ЛЕ: приятно вписать свои фамилии в часть истории

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о выходе красно-белых в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Напомним, московский клуб занял первое место в группе ЛЕ с «Лестером», «Наполи» и «Легией».
«Подытоживая мои пять лет в «Спартаке», важно отметить то, что происходило совсем недавно. «Спартак» вышел в 1/8 Лиги Европы с первого места в группе, чего в еврокубках не было с 1995 года! Приятно вписать свои фамилии в часть истории, которая ещё продолжается. По эмоциям, конечно, самыми сумасшедшими стали игры с «Наполи». Особенно домашний матч: стадион был максимально возможно заполнен, болельщики невероятно придерживали команду, а нам удалось отблагодарить их победой и итоговым результатом в групповом турнире», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».
- 26 декабря 2021
-
17:08
-
16:56
-
16:43
-
16:42
-
16:23
-
16:22
-
16:13
-
16:10
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:36
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:45
-
14:39
-
14:30
-
14:14
-
13:47
-
13:41
-
13:07
-
13:04
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
11:44
-
11:41
-
11:30
-
11:10
-
10:57
-
10:43
-
10:33
-
10:06