Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия — о выходе «Спартака» в 1/8 ЛЕ: приятно вписать свои фамилии в часть истории

Джикия — о выходе «Спартака» в 1/8 ЛЕ: приятно вписать свои фамилии в часть истории
Комментарии

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о выходе красно-белых в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Напомним, московский клуб занял первое место в группе ЛЕ с «Лестером», «Наполи» и «Легией».

«Подытоживая мои пять лет в «Спартаке», важно отметить то, что происходило совсем недавно. «Спартак» вышел в 1/8 Лиги Европы с первого места в группе, чего в еврокубках не было с 1995 года! Приятно вписать свои фамилии в часть истории, которая ещё продолжается. По эмоциям, конечно, самыми сумасшедшими стали игры с «Наполи». Особенно домашний матч: стадион был максимально возможно заполнен, болельщики невероятно придерживали команду, а нам удалось отблагодарить их победой и итоговым результатом в групповом турнире», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

Новость по теме
Джикия поделился воспоминаниями о последнем чемпионстве «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021