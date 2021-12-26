Джикия — о выходе «Спартака» в 1/8 ЛЕ: приятно вписать свои фамилии в часть истории

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о выходе красно-белых в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Напомним, московский клуб занял первое место в группе ЛЕ с «Лестером», «Наполи» и «Легией».

«Подытоживая мои пять лет в «Спартаке», важно отметить то, что происходило совсем недавно. «Спартак» вышел в 1/8 Лиги Европы с первого места в группе, чего в еврокубках не было с 1995 года! Приятно вписать свои фамилии в часть истории, которая ещё продолжается. По эмоциям, конечно, самыми сумасшедшими стали игры с «Наполи». Особенно домашний матч: стадион был максимально возможно заполнен, болельщики невероятно придерживали команду, а нам удалось отблагодарить их победой и итоговым результатом в групповом турнире», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».