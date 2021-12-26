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Бонуччи: хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на ЧМ

Бонуччи: хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на ЧМ
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Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о настрое национальной команды на стыковые матчи за право выступить на ЧМ-2022.

«Хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира. Когда мы вновь встретимся с товарищами по сборной в марте, я уверен, что мы извлечём урок из того, что произошло осенью, и проведём два прекрасных матча», — приводит слова Бонуччи Rai Sport.

Напомним, сборная Италии сыграет со сборной Македонии в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре. Встреча пройдёт 24 марта. Победитель игры встретится с победителем пары Турция – Португалия. В этом матче определится команда, которая отправится на турнир.

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