Бонуччи: хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на ЧМ

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о настрое национальной команды на стыковые матчи за право выступить на ЧМ-2022.



«Хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира. Когда мы вновь встретимся с товарищами по сборной в марте, я уверен, что мы извлечём урок из того, что произошло осенью, и проведём два прекрасных матча», — приводит слова Бонуччи Rai Sport.



Напомним, сборная Италии сыграет со сборной Македонии в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре. Встреча пройдёт 24 марта. Победитель игры встретится с победителем пары Турция – Португалия. В этом матче определится команда, которая отправится на турнир.