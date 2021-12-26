«Барса», «ПСЖ» и «Тоттенхэм» хотят купить де Лигта. Отступные игрока летом — € 120 млн

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт привлёк к себе внимание нескольких европейских топ-клубов, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, в переходе игрока заинтересованы «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэм Хотспур». «Ювентус», в свою очередь, считает футболиста неприкасаемой фигурой. Нидерландец является самым высокооплачиваемым игроком «старой синьоры», он получает € 8 млн плюс € 4 млн бонусов в год. С лета 2022 года отступные за де Лигта будут составлять € 120 млн.



22-летний де Лигт стал игроком итальянской команды летом 2019 года, перейдя из «Аякса» € за 85,5 млн. В нынешнем сезоне нидерландский защитник забил один гол в 15 матчах чемпионата Италии. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 70 млн.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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