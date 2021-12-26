Журова: на месте футболистов я бы не летела на курорты, а уже со 2 января тренировалась бы

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на многочисленные поездки российских футболистов на заграничные курорты во время зимней паузы в сезоне.
«Если бы футболисты получали столько же денег, как и другие спортсмены, они бы не полетели на Мальдивы. Когда я была чемпионкой мира, то отправилась на море только 1 раз! После этого не летала туда. У меня не было времени и возможностей. Я не могу их осуждать, потому что у них есть семьи. Нужно понимать, что в России нет тёплого субъекта. Но футболисты могли бы отдохнуть в таких прекрасных местах, как Крым или Сочи!
По моему мнению, отправляться футболистам зимой на летний курорт — не совсем правильно. Уезжать зимой на летний курорт — безрассудно. Нельзя уезжать зимой в лето. Врачи не рекомендуют это делать во время сезона. Я бы на месте футболистов никуда бы не полетела сейчас отдыхать, а уже 2 января была бы на тренировке до 31 января. У них, видимо, по-другому», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».
- 26 декабря 2021
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