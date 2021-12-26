«Ливерпуль» заинтересован в покупке футболистов «Вест Хэма» и «Лидса»

Нападающие «Вест Хэма» Джаррод Боуэн и «Лидса» Рафинья входят в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом сообщает Liverpool Echo.



По сведениям источника, английский клуб ищет нового нападающего и вышеназванные футболисты рассматриваются в числе приоритетных целей для подписания контракта. Однако оба игрока наверняка доиграют этот сезон в своих клубах. Отмечается, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп особо отметил игру Боуэна.



25-летний Боуэн в нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Контракт футболиста с «молотобойцами» истекает в 2025 году.



25-летний Рафинья 16 матчах английской Премьер-лиги отличился восемь раз и один раз ассистировал партнёрам. Соглашение бразильского футболиста истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что Рафинья интересен «Баварии».

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