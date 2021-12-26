«Астон Вилла» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 26 декабря, состоится матч «Астон Вилла» — «Челси». Встреча 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Майкл Солсбери.



«Челси» набрал 38 очков в 18 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (22) – на 10-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (44), который является также действующим чемпионом Англии.

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