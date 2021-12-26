Мадридский «Реал» готов в январе продать нескольких игроков

Руководство мадридского «Реала» хочет в январе продать нескольких игроков, сообщает Marca.
По информации источника, мадридский клуб хочет избавиться от полузащитника Иско и нападающего Гарета Бэйла, чьи контракты истекают летом 2022 года. «Реал» с уважением отнесётся к любому решению Марсело, а также готов выслушать предложения по Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару.
«Сливочные» считают, что не смогут подписать качественных игроков во время зимнего трансферного окна, поэтому будут готовиться к летним переходам.
«Реал» после 19 матчей возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 46 очков.
Видеообзор матча 21-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал»:
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