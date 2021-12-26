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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в клубе АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в клубе АПЛ
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Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают аргентинского вратаря в качестве потенциальной замены испанцу Давиду де Хеа. Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям источника, скауты «Манчестер Юнайтед» несколько раз наблюдали за игрой 29-летнего вратаря и считают, что он может стать будущим первым номером на «Олд Траффорд». Давид де Хеа, который сейчас является основным вратарём «Манчестер Юнайтед», может покинуть клуб до истечения контракта в 2023 году. Если такое произойдёт, то боссы «Юнайтед» рассмотрят покупку Мартинеса.

В нынешнем сезоне Мартинес, который летом стал обладателем Кубка Америки в составе Аргентины, провёл 16 матчей в АПЛ, в которых пропустил 22 гола и пять раз сыграл «на ноль».

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