Тренер Польши расторгнет контракт со сборной из-за ухода в «Фламенго»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинет национальную команду. Португальский специалист расторгнет контракт с национальной командой и возглавит «Фламенго». С бразильским клубом Соуза подпишет 2-летний контракт с опцией продления на сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее «Фламенго» объявил об уходе из команды Ренато Гаушо.



Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.



Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.