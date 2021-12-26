Тухель: настаиваем на том, чтобы ради здоровья игроков разрешили пять замен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поддержал идею о том, что АПЛ нужно ввести правило пяти замен вместо трёх.
«Конечно, мы обеспокоены, потому что мы не только футболисты и тренеры, но и папы и члены семьи. В такой неопределённой ситуации у нас есть страхи, сомнения, переживания. Мы понимаем, что нам повезло, что мы можем продолжать делать своё дело, то, что мы любим, и я был впечатлён, как команда со всем справляется.
Ситуация и мои эмоции были несколько иными, когда мы приехали на матч с «Вулвз», имея семь положительных тестов за три дня, и я боялся, что мы были близки к вспышке заболевания и нам нужно будет время, чтобы справиться. Мы живём с этим, стараемся поддерживать друг друга.
В данный момент я бы очень хотел, чтобы разрешили пять замен, мы на этом настаиваем. Во время первого локдауна у нас была возможность использовать пять замен. Без этого в данной ситуации достаточно сложно. Это очень сложный и очень выматывающий отрезок, и я думаю, ради здоровья игроков нам должны разрешить пять замен, чтобы снизить нагрузки», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» (0:0):
Смотри Boxing Day и другие матчи Английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 26 декабря 2021
-
18:39
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:26
-
18:18
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:34
-
17:29
-
17:28
-
17:23
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
17:08
-
16:56
-
16:43
-
16:42
-
16:23
-
16:22
-
16:13
-
16:10
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:36
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:52