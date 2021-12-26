Агент Глебова: к Данилу есть интерес со стороны «Спартака»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал, что интерес к футболисту проявляет московский «Спартак».
«Спартак» зимой рассмотрит покупку Глебова? Об этом надо спрашивать у руководства «Спартака». В нашем мире, конечно, возможно всё. Интерес со стороны «Спартака» есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» на подобные контакты», — приводит слова Банатина «Спорт-экспресс».
22-летний Глебов стал игроком «Ростова» в январе 2019 года, перейдя из «Анжи». В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету Глебова матч в Кубке России. Контракт хавбека истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн.
- 26 декабря 2021
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