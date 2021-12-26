Терри вернётся в «Челси» в качестве тренера академии

Бывший капитан «Челси» Джон Терри вернётся в клуб. По информации The Athletic, англичанин будет работать в молодёжной системе лондонцев и помогать юным игрокам «Челси».

41-летний Терри летом ушёл из тренерского штаба «Астон Виллы». Сообщается, что экс-защитник интересовался вакансиями в клубах АПЛ и Чемпионшипа, но не получил никаких предложений.

Терри будет работать в «Челси» на основе неполной занятости. Специалист рассчитывает в ближайшем будущем получить тренерскую работу в одном из двух топ-дивизионов Англии.

Также отмечается, что почву для возвращения Терри подготовили экс-игроки «Челси», которые работают в структуре клуба – Петр Чех и Карло Кудичини, а также директор академии Нил Бат.

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