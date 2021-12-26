Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: «Ман Сити» не может атаковать быстрее, мы не «Ливерпуль». Они в этом мастера

Гвардиола: «Ман Сити» не может атаковать быстрее, мы не «Ливерпуль». Они в этом мастера
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игровой модели своей команды и «Ливерпуля».

«Мы не можем атаковать быстрее. Мы не «Ливерпуль». Они мастера в этом, а мы нет. Мы не знаем, что с этим делать. Мы знаем, как пасовать и играть с мячом.

Терпение – это не лень и медлительность. Это мяч. Если у тебя мяч, всё хорошо и стабильно. Стабильность — это мяч. Дело не в защите на 40 метров глубже или на 40 метров выше, не о высоком прессинге, не о защите, не о забросах.

Чтобы быть стабильной командой, нужен мяч. Больше ничего», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

После 18 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» располагается на 1-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 44 очка.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Гвардиола: люди не умирают от вакцины. Они могут умереть, если не сделают прививку

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021