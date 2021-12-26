Гвардиола: «Ман Сити» не может атаковать быстрее, мы не «Ливерпуль». Они в этом мастера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игровой модели своей команды и «Ливерпуля».
«Мы не можем атаковать быстрее. Мы не «Ливерпуль». Они мастера в этом, а мы нет. Мы не знаем, что с этим делать. Мы знаем, как пасовать и играть с мячом.
Терпение – это не лень и медлительность. Это мяч. Если у тебя мяч, всё хорошо и стабильно. Стабильность — это мяч. Дело не в защите на 40 метров глубже или на 40 метров выше, не о высоком прессинге, не о защите, не о забросах.
Чтобы быть стабильной командой, нужен мяч. Больше ничего», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
После 18 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» располагается на 1-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 44 очка.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»:
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