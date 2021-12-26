Романцев: сейчас тот случай, когда нужно пожелать терпения болельщикам «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев пожелал болельщикам клуба в 2022-м году терпения.



«Что пожелаю болельщикам «Спартака»? Прежде всего благодарность. Пожелаю терпения, в настоящий момент тот случай, когда нужно пожелать терпения. Всё наладится. «Спартак» есть, был и будет», — рассказал Романцев в видео на YouTube-канале «Спартака».



Московский «Спартак» после 18 туров чемпионата России занимает в турнирной таблице девятое место с 23 набранными очками. В Лиге Европы красно-белые вышли с первого места из группы с «Наполи», «Лестером» и «Легией» и сыграют в 1/8 финала турнира.



В зимнюю паузу у «Спартака» случилась тренерская рокировка. Клуб расторг контракт с португальцем Руем Виторией и назначил итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Новость по теме «Спартак» не заинтересован в переходе Глебова