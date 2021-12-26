«Спартак» опубликовал новогоднее пожелание Джикии болельщикам

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил пожелания болельщикам клуба на предстоящий год.



«Что пожелаю болельщикам «Спартака»? Самое главное — крепкого здоровья и побольше положительных эмоций», — рассказал Джикия в видео на YouTube-канале «Спартака».



28-летний Джикия выступает в составе «Спартака» с декабря 2016 года, перейдя из «Амкара». В нынешнем сезоне капитан красно-белых принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского защитника со «Спартаком» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 9 млн.

Московский «Спартак» после 18 туров чемпионата России занимает в турнирной таблице девятое место с 23 набранными очками.