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«Спартак» опубликовал новогоднее пожелание Джикии болельщикам

«Спартак» опубликовал новогоднее пожелание Джикии болельщикам
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил пожелания болельщикам клуба на предстоящий год.

«Что пожелаю болельщикам «Спартака»? Самое главное — крепкого здоровья и побольше положительных эмоций», — рассказал Джикия в видео на YouTube-канале «Спартака».

28-летний Джикия выступает в составе «Спартака» с декабря 2016 года, перейдя из «Амкара». В нынешнем сезоне капитан красно-белых принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского защитника со «Спартаком» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 9 млн.

Московский «Спартак» после 18 туров чемпионата России занимает в турнирной таблице девятое место с 23 набранными очками.

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