Аршавин прокомментировал возможный уход Дзюбы из «Зенита»

Бывший форвард сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на информацию о возможном переходе Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Рубин».
«Когда Дзюба на скамейке, он негативно влияет на коллектив? Мне трудно судить, я не играл с Артёмом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков. В любом случае думаю, что Артём уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться.
Сможет ли «Зенит» безболезненно пережить уход Дзюбы, Азмуна и Ракицкого? Пока не стоит так ставить вопрос. Ещё непонятно, покинут ли ребята «Зенит» или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, ещё не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмёт на замену. И как новички впишутся в игру», — приводит слова Аршавина «СЭ».
- 26 декабря 2021
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