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«Астон Вилла» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ

«Астон Вилла» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Челси» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Челси».

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Рэмси, Луис, Сансон, Буэндия, Ингс, Уоткинс.

Запасные: Стир, Хос, Туанзебе, Чуквуэмека, Эль-Гази, Хассан, Айрогбунам, Дэвис, Траоре.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Джеймс, Чалоба, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич, Хадсон-Одои.

Запасные: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Баркли, Ковачич, Зиеш, Ньигес, Лукаку.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Майкл Солсбери.

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