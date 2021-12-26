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Кавазашвили: у Глебова нет техники. «Спартаку» нужен классный игрок, как Модрич

Кавазашвили: у Глебова нет техники. «Спартаку» нужен классный игрок, как Модрич
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию об интересе красно-белых к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.

«Его уже приглашали в сборную. Возможно, он поможет «Спартаку». Я не возражал бы. Нам нужны толковые полузащитники. Но красно-белым прежде всего надо сконцентрироваться на футболистах, которые готовы играть в этом непростом клубе. Спортсмен должен иметь большой опыт на европейской арене. Сегодня Глебов — хороший футболист. Однако он не тянет на уровень европейского игрока.

Парень он замечательный. Но, кроме работы, человек должен иметь и какую-то технику, которой у Данила нет. В «Спартаке», помимо большого количества перемещений и жёсткой игры, нужно ещё и думать о создании атак. К сожалению, Глебов не умеет думать настолько хорошо. У него много слабостей в этом плане. Нам нужен классный игрок, как Модрич в сборной Хорватии», — цитирует Кавазашвили «Спорт-экспресс».

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