«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Лестером» со счётом 6:3

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали победу — 6:3.



На 5-й минуте отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Фернандиньо. На 14-й минуте 11-метровый в ворота «лис» реализовал нападающий «Сити» Рияд Марез.

Де Брёйне открывает счёт в матче:

Марез реализует пенальти:

На 21-й минуте результативный удар нанёс полузащитник Илкай Гюндоган. На 24-й минуте хавбек гостей Юри Тилеманс нарушил правила в своей штрафной площади, после чего арбитр Крис Кавана поставил 11-метровый в ворота «лис». Гол с пенальти оформил Рахим Стерлинг.

Гюндоган доводит счёт до разгромного:

Удар Стерлинга с 11-метрового:

На 55-й минуте забил хавбек «лис» Джеймс Мэддисон, голевую передачу сделал Ихеаначо. На 59-й минуте гол на свой счёт записал форвард «Лестера» Адемола Лукман, голевой пас оформил Ихеаначо.

Мэддисон отыгрывает один мяч:

Лукман забивает в ворота «Манчестер Сити»:

На 65-й минуте забил нападающий гостей Келечи Ихеаначо. Через четыре минуты преимущество своей команды упрочил защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт, голевой пас сделал Рияд Марез.

Ихеаначо делает преимущество «Манчестер Сити» над «Лестером» минимальным:

Гол Лапорта:

За три минуты до окончания основного времени матча дубль оформил Стерлинг.

Стерлинг делает дубль:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогали ему ассистенты Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.

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