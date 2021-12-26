Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» дома разгромил «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» дома разгромил «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева одержали победу – 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился Гарри Кейн, ему ассистировал Лукас Моура.

Через две минуты Моура удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Эмерсон. На 37-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард «орлов» Уилфрид Заха.

На 74-й минуте Сон Хын Мин довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Моура.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Стивен Мартин.

«Тоттенхэм» набрал 29 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (20) — на 12-м месте.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
26 декабря 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Кейн – 32'   2:0 Лукас Моура – 34'   3:0 Мин – 74'
Удаления: нет / Заха – 37'

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021