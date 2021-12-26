«Тоттенхэм» дома разгромил «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура АПЛ

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился Гарри Кейн, ему ассистировал Лукас Моура.
Через две минуты Моура удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Эмерсон. На 37-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард «орлов» Уилфрид Заха.
На 74-й минуте Сон Хын Мин довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Моура.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Стивен Мартин.
«Тоттенхэм» набрал 29 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (20) — на 12-м месте.
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