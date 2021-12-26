«Реал Сосьедад» согласовал аренду полузащитника «ПСЖ»

Бразильский хавбек «ПСЖ» Рафинья Алькантара продолжит свою карьеру на правах аренды в «Реале Сосьедад». Клубы согласовали переход футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



28-летний Рафинья стал игроком французского клуба в октябре 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в пяти матчах французской Лиги 1 не отметился голевыми действиями. Контракт Рафиньи рассчитан до 2023 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.



«ПСЖ» закончил 2021 год на первом месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 46 очков в 19 матчах. Отрыв от второго места у парижан составляет 13 очков. 2022 год начнётся для команды Маурисио Почеттино встречей 1/16 финала Кубка Франции с «Ванном».