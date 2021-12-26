«Ньюкасл» предлагает Усману Дембеле большие деньги за переход в клуб свободным агентом

Английский «Ньюкасл» всерьёз рассматривает подписание контракта с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле. «Сороки» готовы предложить французскому форварду хорошее денежное предложение за переход в команду на правах свободного агента следующим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, «Ньюкасл» готовит 24-летнему Дембеле контракт с зарплатой в € 15 млн за сезон, а также € 15 млн в качестве подписного бонуса. Сообщается, что условия, которые предлагает «Ньюкасл», лучше, чем те, что выдвинула «Барселона».
В нынешнем сезоне Дембеле в пяти матчах чемпионата Испании отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского футболиста в € 50 млн.
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