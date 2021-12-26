Стерлинг: при счёте 4:0 нужно убивать игру. Гвардиола предупреждал нас в перерыве

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу над «Лестером» (6:3) в 19-м туре АПЛ.

После первого тайма «горожане» вели 4:0, но во второй половине позволили сопернику сократить отставание до минимума. Впрочем, затем команда Пепа Гвардиолы забила ещё два гола и комфортно завершила встречу.

«Тренер предупреждал нас в перерыве. «Лестер» пропустил четыре в первом тайме, но когда выбирался в атаку, то каждый раз создавал моменты.



Это разочаровывает. Нам просто нужно было контролировать игру. Это был скользкий счёт. При 4:0 нужно убивать игру. У «Лестера» есть действительно хорошие игроки. Они не унывали и продолжали играть. Отдаю им должное», — цитирует Стерлинга BBC Sport.

Стерлинг делает дубль:

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