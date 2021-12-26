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Игроки «Реала» ожидают переход Рюдигера в команду

Игроки «Реала» ожидают переход Рюдигера в команду
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Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может стать футболистом мадридского «Реала». По сведениям источника, игроки испанского клуба ожидают, что немецкий защитник присоединится к ним в «Реале». Об этом сообщает The Telegraph.

Контракт 28-летнего Рюдигера истекает в конце нынешнего сезона, поэтому в «Реал» он может перейти в статусе свободного агента. Немецкий футболист выступает за «Челси» с 2017 года, перейдя из «Ромы». В нынешнем сезоне Рюдигер в 23 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает немецкого защитника в € 35 млн.

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