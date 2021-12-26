Конте о победе над «Кристал Пэлас»: много положительного, но за 2 дня всё может измениться

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:0) в АПЛ.
«Это важных три очка. Мы начали немного медленно, но потом у нас появились моменты, мы забили первый и второй голы, и нам стало легче играть против 10 игроков.
В моей карьере бывали случаи, когда мы проигрывали в большинстве, игроки проявили хорошее внимание. Хорошая игра. Сейчас самое главное — хорошо восстановиться, потому что через два дня нам предстоит очень сложная игра с «Саутгемптоном».
Есть много возможностей для улучшений. Всегда важно не пропускать, но в то же время три гола были положительным моментом для наших нападающих. В этой игре было много положительных моментов, но за два дня всё может измениться.
Я пытался дать отдых Гарри [Кейну] и Сону, особенно Гарри, потому что он играет каждую встречу, но он настолько важный игрок, что трудно думать о том, чтобы держать его на скамейке запасных», — цитирует Конте BBC Sport.
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