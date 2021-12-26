Ферран Торрес завтра пройдёт медобследование для «Барселоны»
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес прилетел в Барселону, где завтра пройдёт медицинское обследование для одноимённой команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Официальное объявление о переходе 21-летнего футболиста должно произойти в ближайшие часы. «Барселона» заплатит за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов и подпишет с футболистом 5-летний контракт.
Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт Торреса с английским клубом истекал в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 45 млн.
Новость по темеЛапорта хочет сорвать трансфер Холанда в «Реал»
Комментарии
- 26 декабря 2021
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:14
-
21:13
-
21:07
-
21:03
-
20:56
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
20:04
-
19:56
-
19:53
-
19:43
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:21
-
19:18
-
19:11
-
19:11
-
19:03
-
18:57
-
18:57
-
18:39
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:26
Партнерский контент