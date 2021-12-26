Ферран Торрес завтра пройдёт медобследование для «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес прилетел в Барселону, где завтра пройдёт медицинское обследование для одноимённой команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Официальное объявление о переходе 21-летнего футболиста должно произойти в ближайшие часы. «Барселона» заплатит за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов и подпишет с футболистом 5-летний контракт.



Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт Торреса с английским клубом истекал в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 45 млн.

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