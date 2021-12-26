Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ферран Торрес завтра пройдёт медобследование для «Барселоны»

Ферран Торрес завтра пройдёт медобследование для «Барселоны»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес прилетел в Барселону, где завтра пройдёт медицинское обследование для одноимённой команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Официальное объявление о переходе 21-летнего футболиста должно произойти в ближайшие часы. «Барселона» заплатит за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов и подпишет с футболистом 5-летний контракт.

Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт Торреса с английским клубом истекал в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 45 млн.

Новость по теме
Лапорта хочет сорвать трансфер Холанда в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021