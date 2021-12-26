Роджерс: пенальти на Лапорте не было, он упал сам

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал результат матча с «Манчестер Сити» (3:6) в АПЛ.

«Очевидно, у нас не получилось хорошо начать, этого стоило ожидать. В моменте со вторым голом не было пенальти. Это разочаровывает.



Пол Тирни, арбитр на VAR, в последние несколько недель разрешал очень жёсткие столкновения, но считает, что это пенальти. Он (Лапорт. — Прим. «Чемпионата») упал сам. Мы даже не успели опомниться, как счёт уже был 4:0 после 25 минут.



У нас было восемь ударов в первом тайме. В плане статистики всё было довольно близко.



В перерыве мы спросили игроков: можем ли мы выиграть второй тайм, можем ли подобраться к ним поближе? Самым важным фактором было не терять физическую и моральную устойчивость. И они не утратили её. Счет 4:0 на выезде, всё идёт против нас — было легко это сделать, но они этого не сделали. При счёте 4:3 мы ошиблись при стандарте. У нас было два больших момента при 5:3. Вторая половина была очень обнадёживающей, и мы не рады поражению», — цитирует Роджерса BBC Sport.

Гол Мареза с пенальти:

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