В Италии пишут, что «Зенит» по-прежнему хочет подписать Алексея Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук входит в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает журналист Андреа Профидиа в «Твиттере».



По сведениям источника, российский клуб оказывает давление на 26-летнего футболиста, чтобы он перешёл в их команду. Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы две итальянские команды — «Верона» и «Дженоа». Помимо этих клубов, 26-летним футболистом интересуются ещё две иностранные команды, названия которых не уточняются.



Напомним, Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл на поле 397 минут в 12 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов, отметившись 1 голом и 1 голевой передачей. Контракт Миранчука с клубом из Бергамо истекает в 2024 году.

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