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«Рома» арендует полузащитника «Арсенала» с правом выкупа за € 12 млн

«Рома» арендует полузащитника «Арсенала» с правом выкупа за € 12 млн
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс в ближайшее время перейдёт в итальянскую «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, 24-летний английский полузащитник будет арендован командой Жозе Моуринью за € 500 тыс. с возможностью выкупа его контракта за € 12 млн. В нынешнем сезоне Мэйтленд-Найлс в 11 матчах чемпионата Англии и Кубка английской лиги отметился голевой передачей. Контракт футболиста с «Арсеналом» истекает в 2023 году, аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 12 млн.

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