«Астон Вилла» — клуб, которому Лукаку забил больше всего голов за карьеру

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отличился забитым мячом в игре 19-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой». Для бельгийского футболиста этот гол стал девятым в ворота «Астон Виллы» в 10 встречах против команды. Ни одному клубу Лукаку в своей карьере не забивал чаще. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
28-летний Лукаку перешёл в «Челси» перед стартом нынешнего сезона за € 115 млн. В 16 матчах во всех турнирах бельгийский форвард забил пять голов и отдал голевую передачу. За свою карьеру нападающий успел поиграть в Италии за «Интер», а в Англии — за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвич».
Лукаку забивает головой с навеса Хадсона-Одои:
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