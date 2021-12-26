Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» перенесён из-за вспышки ковида у гостей

Матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном» перенесён из-за вспышки коронавируса у гостей, сообщает официальный сайт лиги.

Игра должна была состояться на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 28 декабря. Но из-за случаев коронавируса у «Вулверхэмптона» нет минимального количества игроков для проведения встречи (13 полевых и 1 голкипер).

Ранее Премьер-лига перенесла матчи 19-го тура «Вулверхэмптон» — «Уотфорд», «Бёрнли» — «Эвертон» и «Ливерпуль» — «Лидс», которые должны были пройти сегодня. Такое решение было принято в связи со вспышками коронавируса в «Уотфорде», «Эвертоне» и «Лидсе».

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