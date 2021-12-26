Игроки «Тоттенхэма» отпраздновали гол в ворота «Кристал Пэлас» в стиле Человека-паука

Сегодня, 26 декабря, «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
Третий гол в ворота орлов забил нападающий Сон Хын Мин, ему ассистировал Лукас Моура. Игроки «шпор» отпраздновали взятие ворот, повторив жест героя комиксов и кино Человека-паука.
Фото празднования доступно в «твиттере» GOAL.
Примечательно, что исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» Том Холланд является болельщиком «Тоттенхэма».
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» завершился со счётом 3:0. У «шпор» отличились Гарри Кейн, Лукас Моура и Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм» набрал 29 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (20) — на 12-м месте.
Смотри Boxing Day и другие матчи Английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 26 декабря 2021
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:07
-
21:58
-
21:47
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:14
-
21:13
-
21:07
-
21:03
-
20:56
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
20:04
-
19:56
-
19:53
-
19:43
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:28
-
19:28