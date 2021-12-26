Игроки «Тоттенхэма» отпраздновали гол в ворота «Кристал Пэлас» в стиле Человека-паука

Сегодня, 26 декабря, «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.



Третий гол в ворота орлов забил нападающий Сон Хын Мин, ему ассистировал Лукас Моура. Игроки «шпор» отпраздновали взятие ворот, повторив жест героя комиксов и кино Человека-паука.

Фото празднования доступно в «твиттере» GOAL.

Примечательно, что исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» Том Холланд является болельщиком «Тоттенхэма».

Гол Сона:

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Матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» завершился со счётом 3:0. У «шпор» отличились Гарри Кейн, Лукас Моура и Сон Хын Мин.



«Тоттенхэм» набрал 29 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (20) — на 12-м месте.

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