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Лукаку: последние результаты «Челси» были не лучшими, нужно догонять. Теперь мы охотники

Лукаку: последние результаты «Челси» были не лучшими, нужно догонять. Теперь мы охотники
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:1) в матче АПЛ.

Бельгиец вышел на поле после перерыва, забил победный гол и заработал пенальти.

«Сегодня я нуждался в таком выступлении. Нам сложно в концовках. Я продолжаю усердно работать. Доволен своим выступлением и буду двигаться дальше.

Я стараюсь играть менее статично и всё время двигаться. Это была идеальная подача [от Хадсона-Одои]. Я люблю забегать в свободное пространство, использовать свои скорость и мощь.

Теперь мы охотники. Последние результаты были не лучшими, и теперь нам нужно догонять. Мы должны относиться к каждой игре как к финалу. Сегодня мы выиграли, надо идти дальше.

Мы должны были побеждать сегодня. Отдаю должное Стивену Джеррарду и его штабу. Нам было нелегко, но мы показали свой уровень», — цитирует Лукаку BBC Sport.

Лукаку выводит «Челси» вперёд:

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