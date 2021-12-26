Инсинье рассматривает предложение «Торонто» с зарплатой в € 7 млн

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может стать футболистом канадского «Торонто». По сведениям источника, итальянский игрок заинтересован предложением клуба с зарплатой в € 7 млн в год. Об этом сообщает Calciomercato.
30-летний Инсинье не может договориться о новом контракте с итальянским клубом. Футболист хочет по-прежнему получать € 5 млн за сезон, но «Наполи» предлагает ему контракт на четыре года с зарплатой в € 3,5 млн. Переговоры зашли в тупик, и есть вероятность, что воспитанник итальянского клуба покинет команду в ближайшие полгода. В конце сезона у Инсинье истекает контракт.
«Торонто» готов платить итальянскому игроку € 7 млн за сезон и также включить бонусы. Канадский клуб рассчитывает подписать Инсинье до начала сезона, который запланирован на март.
В нынешнем сезоне Инсинье в 18 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал шесть голевых передач.
- 26 декабря 2021
-
23:16
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:07
-
21:58
-
21:47
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:14
-
21:13
-
21:07
-
21:03
-
20:56
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
20:04
-
19:56
-
19:53
-
19:43
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:28