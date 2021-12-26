Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1).



«Мы показали очень хорошую реакцию после их гола. Автогол усложнил наше положение, но команда хорошо отреагировала. Мы качественно оборонялись и не допускали моментов у своих ворот. Это заслуженная победа, но ради неё пришлось потрудиться.



Я не знал о рекорде Лукаку в матчах с «Астон Виллой» (Форвард забил девять голов в ворота «львов» за 10 матчей. Ни одному клубу Ромелу в своей карьере не забивал чаще. – Прим. «Чемпионата»). Должен был знать об этом раньше. В перерыве мы решили, что нужно больше угрожать их воротам и создавать моменты. Я счастлив, что Ромелу вышел на поле. Именно он изменил ход игры», — цитирует Тухеля BBC.

Гол Лукаку в ворота «Астон Виллы»:

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