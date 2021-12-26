«Легенда». Мирзов выложил фото с Хабибом, пост прокомментировал Крал

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
«Легенда», – написал Мирзов в подписи к снимку.
В комментариях появился бывший партнёр Мирзова по «Спартаку» Алекс Крал, ныне выступающий за «Вест Хэм». «Легенда слева», – написал чешский полузащитник.
Мирзов опубликовал фото с Хабибом
Фото: скриншот инстаграма Резиуана Мирзова
Напомним, в сентябре Мирзов перешёл в аренду из «Спартака» в «Химки». В этом сезоне футболист в общей сложности провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один гол.
В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.
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