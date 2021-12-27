Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» обновил собственный рекорд по числу побед за календарный год в АПЛ

«Манчестер Сити» обновил собственный рекорд по числу побед за календарный год в АПЛ
Комментарии

Вчера, 26 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали победу — 6:3. Эта победа стала для команды Пепа Гвардиолы 35-й за календарный год в АПЛ.

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии. Та победа стала для команды Гвардиолы 34-й в АПЛ за 2021 год. По числу побед за календарный год в высшем английском футбольном дивизионе «Манчестер Сити» опередил «Ливерпуль», который одержал 33 победы за 1982 год. В игре с «Лестером» «Манчестер Сити» обновил собственный рекорд.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Новость по теме
«Ман Сити» обновил рекорд «Ливерпуля» по числу побед в Премьер-лиге за календарный год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021