Аспиликуэта: нам не ясно, почему некоторые матчи АПЛ были отложены, а некоторые — нет

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о том, как ситуация с коронавирусом влияет на проведение матчей АПЛ.
«Руководство АПЛ и клубы стараются создать безопасные условия для всех, но у нас действительно в последних матчах состав страдал из-за травм и коронавируса. Мы прошли через это, мы делаем то, что нам говорят, но нам не ясно, почему некоторые матчи были отложены, а некоторые нет.
Мы не владеем полной информацией, жаль, что некоторые команды вынуждены справляться со сложностями, а другие нет. У нас некоторые игроки вынуждены были досрочно вернуться после травм, это было рискованно, а у нас впереди ещё полсезона», — приводит слова испанца сайт «Челси».
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