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«Вест Хэм» составит конкуренцию «Ньюкаслу» за защитника «Бёрнли»

«Вест Хэм» составит конкуренцию «Ньюкаслу» за защитника «Бёрнли»
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Защитник «Бёрнли» Джеймс Тарковски может сменить клубную прописку. В услугах английского футболиста заинтересованы «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Об этом сообщает The Sun.

Контракт 29-летнего защитника истекает в конце сезона, поэтому потенциальному покупателю он может достаться по сниженной цене. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Тарковски забил гол и отдал две голевые передачи. Также на счету защитника матч в Кубке английской лиги.

Тарковски выступает за «Бёрнли» с февраля 2016 года, перейдя из «Брентфорда» за € 4 млн. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается в € 22 млн.

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