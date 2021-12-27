Гвардиола не считает Силву, Стерлинга, Мареза, Канселу и Зинченко хорошими защитниками

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, каких игроков не считает хорошими защитниками.
«По отдельности Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Жоау Канселу, Александр Зинченко – не очень хорошие защитники.
Но мяч у нас во владении. Мяч – единственная причина, по которой вы стабильны. То, что вы с ним делаете – важно только это.
Вы создаёте моменты благодаря владению мячом. Вы пропускаете мало благодаря владению мячом. То, как вы играете в середине поля – зависит от того, справятся ли игроки полузащиты с владением. Благодаря этому вы будете стабильны в защите и атаке», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
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