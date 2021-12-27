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Гвардиола не считает Силву, Стерлинга, Мареза, Канселу и Зинченко хорошими защитниками

Гвардиола не считает Силву, Стерлинга, Мареза, Канселу и Зинченко хорошими защитниками
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, каких игроков не считает хорошими защитниками.

«По отдельности Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Жоау Канселу, Александр Зинченко – не очень хорошие защитники.

Но мяч у нас во владении. Мяч – единственная причина, по которой вы стабильны. То, что вы с ним делаете – важно только это.

Вы создаёте моменты благодаря владению мячом. Вы пропускаете мало благодаря владению мячом. То, как вы играете в середине поля – зависит от того, справятся ли игроки полузащиты с владением. Благодаря этому вы будете стабильны в защите и атаке», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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